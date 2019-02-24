غياب رباعي الأهلي المعار.. حمادة صدقي يعلن تشكيل الجونة لمواجهة المارد الأحمر

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الجونة كلا من :- حراسة المرمى : محمود الغرباوي خط الدفاع : محمد نادي – أحمد سعيد “أوكا” – خالد صبحي – جوزيف جوناثان. خط الوسط : سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي خط الهجوم : أحمد حسن مكي – محمد ناجي “جدو” . أما البدلاء :- عمر رضوان – محمد محسن ليلة – إسلام رشدي – لؤي وائل – أحمد عيد عبد الملك – عمرو سعداوي – أوسينو بوي.

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