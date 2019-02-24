مبابي يصل إلى 50 هدفا في فوز باريس سان جيرمان على نيم

أصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منذ 1982 بعد انتصار باريس سان جيرمان 3-صفر على ضيفه نيم ليمدد صدارته إلى 17 نقطة اليوم السبت.

وافتتح كريستوفر نكونكو التسجيل لصاحب الأرض وأضاف مبابي هدفين في الشوط الثاني ليحافظ باريس سان جيرمان على مسيرته المثالية على أرضه في الدوري هذا الموسم ويبتعد أكثر عن ليل صاحب المركز الثاني الذي تعادل مع ستراسبورج أمس الجمعة.

ووضع نكونكو فريق العاصمة في المقدمة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما استلم تمريرة ماركو فيراتي قبل أن يضعها في المرمى.

وألغى الحكم هدفين لمبابي في الشوط الأول أحدهما بداعي التسلل والآخر بعد لمسة يد لكنه عوض ذلك بعد الاستراحة عندما هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69 ليصل إلى 50 هدفا في دوري الأضواء قبل أن يكمل هجمة مرتدة في المرمى.

وبعمر 20 عاما وشهرين وثلاثة أيام أصبح مهاجم فرنسا أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا منذ يانيك ستوبيرا في 1982.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة وله 68 نقطة من 22 فوزا في 25 مباراة بينما يأتي نيم في المركز 11 برصيد 36 نقطة.