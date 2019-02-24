أرنولد: تعلمت من أخطائي السابقة في أولد ترافورد

قال ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول إنه تعلم من أخطائه السابقة خلال الهزيمة 2-1 في ضيافة مانشستر يونايتد الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفوق ماركوس راشفورد على الظهير الأيمن لليفربول وسجل هدفين في غضون 24 دقيقة ليتقدم صاحب الأرض في أولد ترافورد 2-صفر بينما تعرض المدافع الإنجليزي الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما لانتقادات بداعي تحمله مسؤولية الهدفين.

وقال ألكسندر-أرنولد للصحفيين قبل اللعب في ضيافة يونايتد غدا الأحد “لا أزال أتعلم… وأتذكر المباريات الصعبة التي خضتها وأتعلم مما لم أفعله بشكل جيد وما يمكنني أن أفعله بشكل أفضل”.

وأضاف “مباراة مانشستر يونايتد كانت واحدة من هذه المباريات بكل تأكيد.. بدلا من الشعور بالإحباط والتفكير في أنني لم أكن جيدا بالشكل الكافي يكون من المهم التفكير بشكل إيجابي والتعلم”.

وتابع “كنت في حاجة إلى الحصول على دافع من ذلك للتأكد من عدم تكرار هذا الأمر ولإثبات أني أفضل مما ظهرت في ذلك اليوم”.

وأكد ألكسندر-أرنولد أنه ناقش الأخطاء مع المدرب يورجن كلوب ومدربيه في أكاديمية ليفربول في الأيام التالية للهزيمة.

وقال لاعب ليفربول “لقد أرشدوني خلال الفترة الصعبة بعد المباراة. لقد ساعدني ذلك على التعلم والتطور والمضي قدما.

“يمكنني القول إنها كانت على الأرجح أصعب فترة في مسيرتي حتى ذلك الوقت. بكل تأكيد جاء بعد ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا (عندما خسر 3-1 أمام ريال مدريد) وكان الأمر أكثر صعوبة”.