تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة الجونة، في المباراة المقرر انطلاقها في الرابعة عصرا، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى: شريف إكرامي الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – ناصر ماهر – رمضان صبحي الهجوم: جونيور أجايي ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللأهلي 3 مباريات أقل. أما الجونة ففي المركز الـ11 بـ26 نقطة.

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