الأهلي يعلن تشكيل مواجهة الجونة

الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة الرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – رمضان صبحي خط الهجوم: حسين الشحات ــ جونيور آجايى وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من: علي لطفي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – مروان محسن – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا - كريم وليد "نيدفيد". فيما تم استبعاد مصطفى شوبير، ورامي ربيعة من قائمة المباراة.

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