كرستيانو رونالدو يريد مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس

كتبت: سارة جاب الله

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يتمني مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

و نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بإن رونالدو يريد أن يثبت لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أنه ما يزال قادرًا على العطاء داخل الملعب، وأنه كان يستحق تمديد عقده بالمقابل المالي

الذي طلبه.

وكان رونالدو قد أكد عقب انضمامه لحامل لقب الدوري الإيطالي السيدة العجوز ، لم ينتقل إلى يوفنتوس من أجل المال، مشددا على أنه كان يحصل على نفس المقابل أو أكثر رفقة ريال مدريد.

وأضاف وقتها، أنه إذا أراد البحث عن

المال، فكان بإمكانه الحصول على أضعاف ما يتقاضاه الآن إذا ذهب إلى الصين، ويواجه فريق يوفنتوس عقبة صعبة في طريقه نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في ذهاب ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.

ويأمل الفريق الإيطالي في أن يساهم رونالدو في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 23 عاما، ويتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.