وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم: في مستهل زيارته لمدينة الغردقة قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية للمدينة الشبابية بالغردقة. وتضمنت جولة الوزير داخل المدينة تفقد كل من "الملاعب، وصالة الجيم والمطعم، والغرف الفندقية" وقد وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير التي تشهدها المدينة الشبابية، وذلك خلال ٢٠ يوما، حتى تكون جاهزة لاستضافة الفعاليات الشبابية والرياضية. أعمال التطوير التي تشهدها المدينة الشبابية، وذلك خلال ٢٠ يوما، حتى تكون جاهزة لاستضافة الفعاليات الشبابية والرياضية. وأضاف "صبحي".. أن الفترة الحالية سوف تشهد متابعات مستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية، للوقوف على سير العمل، وما يقدم من خدمات من تلك المنشآت للمواطنين، مشددا على ضرورة تطوير كافة الأنشطة والبرامج المستهدفة وفقا لخطة كل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية. رافقه خلال الجولة محمود مرزا وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والمهندس مصطفى مغاوري مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

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