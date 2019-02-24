تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والتي تقام في تمام الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح.

يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً

بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة.

وتكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، راغبًا في تحقيق الفوز أو على أقل

تقدير الخروج بنقطة التعادل، وعدم تعرضه إلى الخسارة، من أجل الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد من أجل مواصلة الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن مانشستر يونايتد لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق على الصعيد المحلي رفقة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وهو الأمر الذي يعطي اليونايتد دافعًا قويًّا للغاية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة ديربي إنجلترا أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول.

وستكون هذه المباراة سوف تكون ثأرية لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول على يد غريمه التقليدي ليفربول.

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة محمد صلاح