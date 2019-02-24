رياضة | موعد مباراة الهلال وزيسكو في الكونفدرالية يوم 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال وزيسكو في الكونفدرالية يوم 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الهلال السوداني، نظيره فريق زيسكو الزامبي، اليوم الأحد 24 فبراير في الساعة السادسة مساءً على ملعب ليفي موناواسا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق السوداني في مباراة وحيدة أمام نادي اشانتي كوتوكو بالجولة الأولى، بينما تعرض للهزيمة أمام نادي ناكانا الزامبي بالجولة الثانية.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- زيسكو 3 نقاط.

2- الهلال 3 نقاط.

3- اشانتي كوتوكو 3 نقاط.

4- ناكانا 3 نقاط.

وتعد هذة المجموعة من أصعب المجموعات في البطولة، بسبب تقارب مستوى الأندية، حيث فاز كل فريق بمباراة وحيدة وخسر الأخرى.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق الهلال السوداني، ضد نادي زيسكو الزامبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.