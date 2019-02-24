رياضة | 5 قنوات مجانية تنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مجانية تنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري تحت اختبار صعب مع تشيلسي عندما سيواجه مانشستر سيتي في مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كابيتال وان"، مساء اليوم الأحد والموافق 24/2/2019.

وسيواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي على ملعب "ويمبلي"، وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت دولة الإمارات.

وصعد مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعد إكتساح نظيره بيرتون بنتيجة "10-0" حيثُ فاز في مباراة الذهاب بنتيجة "9-0" وتغلب أيضاً عليه في الإياب بهدف نظيف، فيما فاز تشيلسي على توتنهام بضربات الجزاء "4-2".

يدخل المدرب ساري المباراة على أمل الفوز لأنها بمثابة الفرصة الأخيرة له مع تشيلسي فإذا تلقى هزيمة جديدة ستتم الإطاحة به من تدريب البلوز، كما يريد الثأر من خسارته الماضية ضد الستي في البريميرليج بسداسية نظيفة.

وستنقل قمة تشيلسي مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

1- قناة Eleven Sports 1: عبر القمر "Hot Bird 1-6" والتردد 11488، أفقي 27500 والتصحيح 3/4

2- قناة Varzish Sport HD: عبر القمر "Insat 2DT" والتردد 11843، عمودي والترميز 27500 والتصحيح 3/4

3- قناة Sport TV 2: عبر القمر "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 12169، أفقي والترميز 27500 والتصحيح 3/4

4- قناة Arena Sport 1: عبر القمر "Eutelsat W2" والتردد 11231 أفقي والترميز 42000 والتصحيح 3/4

5- قناة Ziggo Sport Select HD: عبر القمر "Astra 3A" والتردد 12129 عمودي، والترميز 27500 والتصحيح 3/4 والتشفير فيديو جارد