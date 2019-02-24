الان تتابع مصادر الخليج 365: استقالات قد تعصف بالاتحاد قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 - إبراهيم آل صالح:

علمت “الخليج 365” من مصادرها بحدوث تغييرات جذرية في الفريق الاتحادي وستكون متعلقة بادارة الفريق والجهاز الفني للفريق الاول الكروي وذلك قبل لقاء الديربي امام الاهلي يوم الجمعة القادمة ضمن لقاءات الجولة الـ22 من كاس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد بات بقاء مدرب الاتحاد بيليتش ضئيلاً في الاتحاد وقد اتفقت الادارة الحالية مع المدرب السابق للفريق سييرا لقيادة الدفة الفنية للفريق.

وتؤكد المصادر كذلك نية الرئيس الحالي لؤي ناظر الاستقالة وتسليم دفة الرئاسة لنائبه حمد الصنيع حتى نهاية الموسم قبل إنعقاد الجمعية العمومية لتزكية رئيس جديد الصيف المقبل.