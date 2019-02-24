شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الزمالك سيواجه بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف الفوز فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لا بديل عن الفوز في مباراة الفريق، الأحد، أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك، فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي في التاسعة من مساء الأحد على ستاد برج في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للكونفدرالية.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مساء السبت، إن الزمالك سيخوض المباراة بهدف الفوز فقط، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة الإفريقية.

وأضاف جروس: «نحترم الفريق المنافس لأنه يلعب كرة قدم جيدة ويضم لاعبين مميزين، لكن هدف الزمالك هو الفوز وتحسين ترتيبنا في المجموع.. لابد أن ندافع بشكل جيد من أجل الحفاظ على شباكنا نظيفة لتحقيق الفوز».

وأوضح المدرب السويسري، أن الجهاز الفني للفريق سيحدد موقف محمود علاء من المشاركة في اللقاء على ضوء شفاءه من الإصابة.