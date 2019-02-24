شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: «أنا رئيسكم الشرفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز، مجلس إدارة نادي الأهلي إلى الامتثال لقرار اتحاد الكرة بإقامة مواجهة الفريقين في بطولة الكأس 28 فبراير الجاري.

وكتب «آل الشيخ»، عبر حسابه على «فيس بوك»، صباح الأحد: «إن شاء الله تتخذوا القرار الصح وتلعبوا 28 فبراير ماتش الكأس»، وأرفق صورة لمجلس الأهلي معقبًَا «ما شاء الله هو كان عيد ميلاد حد؟ أم فرحانين برجعتي بالسلامة؟».

أضاف: «بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الآن، أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي، أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل، دي مجرد نصيحة، وشكرًا».

وأعلن «آل الشيخ» تراجعه عن قرار التنازل عن ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، منتصف ليل الأحد، بعد يومين من قراره بالتخلي عن ملكية النادي وسحب جميع استثماراته الرياضية من مصر.