شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يوافق علي اعتماد تفويضات الأندية بدون ختم الوزارة أو اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة علي طلب الجمعية العمومية للجبلاية ، بأن يتم الإكتفاء بختم تفويض حضور الجمعية العمومية من جانب النادي فقط ، والتراجع عن شرط ختم التفويض من جانب وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لاعتماده كنوع من التيسير علي الأندية لحضور الجمعية العمومية .
كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وافقت رسميا علي الغاء بند الـ8 سنوات من لائحة النظام الأساسي، كما وافقت علي تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و9 اعضاء بينهم امرأة.
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