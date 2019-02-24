شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يوافق علي اعتماد تفويضات الأندية بدون ختم الوزارة أو اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة علي طلب الجمعية العمومية للجبلاية ، بأن يتم الإكتفاء بختم تفويض حضور الجمعية العمومية من جانب النادي فقط ، والتراجع عن شرط ختم التفويض من جانب وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية لاعتماده كنوع من التيسير علي الأندية لحضور الجمعية العمومية .

كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وافقت رسميا علي الغاء بند الـ8 سنوات من لائحة النظام الأساسي، كما وافقت علي تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و9 اعضاء بينهم امرأة.