محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 24 فبراير 2018 بمختلف الدوريات. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تشيلسي × مانشستر سيتي - الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الكونفدرالية الأفريقية الزمالك × بترو اتليتكو - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الدوري الإنجليزي مانشستر يوناتيد× ليفربول - الموعد 16:05 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإسباني ليفانتي× ريال مدريد- الموعد 21:45 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري المصري الأهلي× الجونة - الموعد 16:00 مساءً - القنوات الناقلة On Sport HD و النيل الرياضية. بيراميدز × المقاولون العرب -الموعد 17:00 مساءً - القنوات الناقلة On Sport HD و النيل الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الأحد الكروي الناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.