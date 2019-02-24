اونلاين | بث مباشر HD.. رابط مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

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بث مباشر HD.. رابط مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

يتواجه ناديا ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.



بث مباشر HD.. رابط مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

ويدخل الملكي مع مدربه "سانتياجو سولاري" المباراة، آملا في الفوز واستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بالخسارة أمام جيرونا على ملعبه "سانتياجو برنابيو.

بينما سيحاول ليفانتي تحقيق نتيجة إيجابية مستغلاً عامل الأرض والجمهور للدخول في أول 10 فرق بترتيب المسابقة.

بث مباشر HD.. رابط مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحتل المركز الثالث قبل تلك المواجهة برصيد 45 نقطة، بينما يتواجدليفانتي بالمركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

بث مباشر HD.. رابط مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بمفاجأة مدوية وهي فوز ليفانتي خارج أرضه بنتيجة 1-2 على حساب ريال مدريد.