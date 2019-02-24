اونلاين | real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

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real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

يلتقي فريق ريال مدريد مع ليفانتي يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

وستقام مباراة ريال مدريد مع ليفانتي على ملتب سيوداد دي فالنسيا يوم الأحد وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

وستكون مباراة ليفانتي مع ريال مدريد في الليجا الإسبانية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية.

real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة بينما يتواجد نادي ليفانتي بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اون لاين في الدوري الإسباني| مجاناً عبر Bein Sport HD

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة لقاء ريال مدريد مع ليفانتي بالجولة 25 من الدوري الاسباني عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.