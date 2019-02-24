اونلاين | كورة اون لاين يوفنتوس وبولونيا.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة

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كورة اون لاين يوفنتوس وبولونيا.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره بولونيا اليوم الأحد، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

موعد مباراة بولونيا ضد يوفنتوس

وتقام مباراة بولونيا ضد يوفنتوس فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4 .

ويسعى البيانكونيري فى التغلب على أحزانه، وذلك بعد الخسارة مؤخرا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد يوفنتوس خلال مباراة اليوم للثلاثي سامي خضيرة وإيمري كان وكذلك دوجلاس كوستا بسبب الإصابة والذين غابوا عن قائمة الفريق التي أعلنها أليجري بالأمس.

وكانت تقارير قد ذكرت أن المدرب ماسيمليانو أليجري قد يريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال هذه الماراة رغم ضمه للقائمة، حيث من المنتظر أن لا يبدأ المباراة، للحفاظ عليه من ضغط المباريات.

ويمتلك يوفنتوس 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، حيث حقق البيانكونيري الفوز في 21 مباراة وتعادلوا فى 3 ولم يخسر الفريق أى مباراة في الكالتشيو حتى الآن.

فى المقابل يحتل بولونيا المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة.