اونلاين | أون سبورت HD - بث مباشر مباراة بيراميدز والمقاولون اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

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أون سبورت HD - بث مباشر مباراة بيراميدز والمقاولون اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

يلتقي فريقي بيراميدز والمقاولون العرب ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، الدور الثاني، بيراميدز الذي تخلي عنه مالكه تركي آل الشيخ، وبات المالك الحالي هو رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق للفريق، في مواجهة قوية ضد نادي المقاولون العرب، ذئاب الجبل من أجل حسم المواجهة والإنتفاض من جديد بعد خسارة ماضية ضد نادي الجونة في أجواء مشحونة وملبدة بالمشاكل فهل ينجح الفريق الأهرامي في الفوز علي حساب الذئاب أم يكون للأخير فرصة للإنقاض علي الفريسة الجريحة من هزيمة اللقاء الماضي والفوز وتحقيق نتيجة هامة.

أون سبورت HD - بث مباشر مباراة بيراميدز والمقاولون اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

تنطلق المواجهة بين فريقي بيراميدز والمقاولون العرب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.