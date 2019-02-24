اونلاين | الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 24-2-2019

الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 24-2-2019

سيحاول الأهلي تحقيق فوزه الثامن على التوالي وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر عندما يخوض مواجهة صعبة في الجونة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 24-2-2019

استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، 16 لاعباً من قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. واستبعد لاسارتى كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوى بسبب الإصابة، وأحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم على وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودى وصلاح محسن ومحمود وحيد. الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر 24-2-2019

حقق الأهلي، تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي، عدة انتصارات متتالية، رغم تراجع الأداء في أغلب المباريات بالشوط الثاني، ويملك 45 نقطة من 20 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي خاض 21 مباراة.