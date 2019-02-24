اونلاين | liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

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liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 4.05 عصر يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2018-2019.

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يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة جمعها من 20 إنتصارًا، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة، وسجل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، ويبتعد عن صدارة "البريميرليج" بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

أما مانشستر يونايتد والذي يحقق نتائج مذهلة تحت قيادة مدربه النرويجي "سولسكاير" يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا، و6 تعادلات، و5 هزائم، وسجل 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

تاريخيًا، تقابل فريق مانشستر يونايتد مع غريمه ليفربول في 171 مباراة سابقة بالدوري الإنجليزي (البريميرليج)، فاز اليونايتد في 68 مباراة، مقابل 56 إنتصارًا للريدز، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

سجل لاعبو مانشستر يونايتد 237 هدفًا خلال مواجهاته ضد ليفربول بالبريمرليج، بينما استقبلت شباكه 221 هدفًا.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - مانيه - فيرمينيو - محمد صلاح.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

أما فريق مانشستر يونايتد من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: دي خيا – يونج - لوك شو – بايلي – ليندلوف 0 ماتيتش – هيريرا – بوجبا – ماتا – لوكاكو – راشفورد.

liverpool - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد mo salah بث مباشر - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول في Premier League

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة Bein Sports HD 2 في تمام الساعة 4.05 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5.05 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 24 – 2- 2019.