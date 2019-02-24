رياضة | مجموعة الزمالك .. موعد مباراة جورماهيا ونصر حسين داي في الكونفدرالية يوم 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك .. موعد مباراة جورماهيا ونصر حسين داي في الكونفدرالية يوم 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي جورماهيا الكيني، منافسه فريق نصر حسين داي الجزائري، اليوم الأحد في الساعة الثالثة مساءً على ملعب نيروبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع نادي الزمالك مع الثنائي في المجموعة، حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي فوز حتى الآن في الجولتين الأولى والثانية، حيث خسر أمام جورماهيا برباعية، وتعادل مع نصر حسين داي بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويريد المارد الابيض تحقيق الفوز على فريق بيترو اتليتكو الانجولي مساء اليوم أيضا، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- نصر حسين داي 4 نقاط.

2- جورماهيا 3 نقاط.

3- بيترو اتليتكو 3 نقاط.

4- الزمالك نقطة واحدة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي جورماهيا الكيني، ضد فريق نصر حسين داي الجزائري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.