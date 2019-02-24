رياضة | مدرب ريال مدريد يرد على رحيل مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد يرد على رحيل مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد على أنباء رحيل مارسيلو الظهير الأيسر للفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف سانتياجو سولاري عن استمرار الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا البالغ من العمر 30 عاماً، داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم.

وقال مدرب الفريق الملكي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وليفانتي: "رحيل مارسيلو دا سيلفا؟، أنه يتدرب بشكل رائع للغاية كل يوم مثل أي لاعب أخر في الفريق، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا وأحد قادة الريال".

وتحدث سانتياجو سولاري عن ماركوس يورينتي مؤكداً حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب الفنية ، مضيفاً :"سيكون هذا الأسبوع مهماً للغاية بالنسبة لنا، ونحن جميعاً محترفون ونعرف كيف نقبل النقد والثناء.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة مارسيلو دا سيلفا في مغادرة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد خروجه من حسابات مدربه سانتياجو سولاري الذي يفضل اللعب بسيرجيو ريجيلون.