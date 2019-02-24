رياضة | التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب السويسرى كريستيان جروس على عدم إجراء تعديلات كبيرة فى تشكيل الزمالك خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم.

ومن المنتظر أن يلعب جروس بتشكيل كالتالي:

جنش حراسة المرمى

وفي الدفاع: حمدى النقاز وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى، ومحمد عبدالسلام .

وفى خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا.

وفي الهجوم المغربى خالد بوطيب.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية يوم الأحد 24/2/2019

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة

وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2.

وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.

