رياضة | جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الجونة والأهلى، ضمن الأسبوع 24 لدورى القسم الأول والتى ستقام عصر اليوم، الأحد، ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

ويستضيف فريق الجونة نظيره الأهلى، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة؛ ويحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة.