رياضة | رئيس أحد السعودي يكشف سر جديد في إصابة مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أحد السعودي يكشف سر جديد في إصابة مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي، عن إصابة جديدة لمؤمن زكريا، المعار من النادي الأهلي، إلى أحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال «الحربي» في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «صدى الملاعب»: " مؤمن زكريا لا يعاني من مرض ضمور العضلات، بل يعاني من إصابة أخرى، لن أفسح عنها في الوقت الحالي".

وأكمل رئيس نادي أحد: " الإفصاح عن الإصابة سيكون عقب التأكد من جميع الفحوصات والكشوفات الطبية ونتائجها، واللاعب يحتاج إلى العلاج في الوقت الحالي، وبعدها سوف يعود إلى الملعب بشكل طبيعي".

وأوضح: " مؤمن زكريا يُمثل بلد عزيز علينا ونحن لا نسيء للاعب على الإطلاق، وعقدنا جلسة معه، أمس السبت والقرار النهائي سواء باستمراره، أو فسخ التعاقد معه، سوف يصدر اليوم الأحد".