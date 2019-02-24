رياضة | أول تعليق من يوفنتوس على عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يوفنتوس على عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي على أنباء عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ونفي فابيو باراتيسى، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس التقارير التي أشارت إلى احتمالية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد .

وتسأل أحد البرامج بقناة "راي سبورت" الإيطالية عن أنباء رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن فابيو باراتيسى، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أرسل رسالة إلى أحد الصحفيين المتواجدين بالبرنامج لنفي هذا سيناريو عودة الدون للشياطين الحمر.

يذكر أن رونالدو سبق أن لعب في صفوف مانشستر يونايتد، خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2008.