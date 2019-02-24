رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا بالدوري الإيطالي يوم 24 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا بالدوري الإيطالي يوم 24 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري، ضد نادي بولونيا، يوم الأحد 24 فبراير في الساعة الرابعة مساءً علي ملعب "ريناتو دالارا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل فرض السيطرة على الألقاب المحلية في المواسم الاخيرة، والحفاظ على بطولة الكالتشيو.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق بولونيا في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق يوفنتوس ضد نادي بولونيا في الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.