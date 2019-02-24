رياضة | مفاجأة.. مدرب سان جيرمان مرشح لتدريب تشيلسي

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تشعر جماهير نادي تشيلسي بالقلق قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وباتت فرصة ماويسيو ساري مدرب البلوز في البقاء بمنصبه محل شك في حالة خسارة مباراة السيتي، كما تشير الصحف الانجليزية إلى احتمالية إجراء تغيير في الإدارة الفنية بسبب سوء نتائج الفريق.