رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه نصيحة لمجلس الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه نصيحة لمجلس الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس قام المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، ومالك نادى بيراميدز ، نصيحة الى مجلس إدارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب .

وكتب تركى آل الشيخ ، عبر صفحتة الشخصية ، على الفيس بوك ، قائلا " بما أنني رئيسكم الشرفي "الذي لم تقبل استقالته حتى الان" انصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي... أنصحكم عشان "ماتقولوش" تدخل دي مجرد نصيحة...وشكراً.