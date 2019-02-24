شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز على فروزينوني في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق روما فوزا ثمينا على مضيفه فروزينوني بنتيجة 3-2، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فروزينوني بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب كاميلو كيانو، ثم سجل روما هدفين متتاليين عن طريق إيدين دجيكو ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 30 و31، وفي الدقيقة 80 أحرز أندريا بينامونتي هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يتمكن دجيكو مرة أخرى من تسجيل هدف الفوز لروما في الدقيقة 95.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري، بينما ظل فروزينوني في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.