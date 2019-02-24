شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقود أحمد الأحمر فراعنة اليد فى مونديال 2021 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد بفارغ الصبر بطولة كأس العالم 2021 التى تنظمها مصر على أرضها بين جماهيرها وسط استعدادات منذ اللحظة الأولى من إعلان منح مصر شرف التنظيم للخروج بهذه البطولة بأكبر الإيجابيات سواء على مستوى التنظيم أو على المستوى الفنى بحصول الفراعنة على مركز جيد لم يتحقق من قبل .

كما يستعد منتخب مصر لكرة اليد خلال الفترة المقبلة بتنفيذ خطة الإعداد للمنافسة الكبرى بعد ما تعالت الطموحات فى ظل تقدم الفراعنة 5 مراكز فى كأس العالم الأخيرة بالوصول إلى المركز السابع فى مونديال الدنمارك، وسط طموح عدد من اللاعبين فى تحيق تاريخ قوى و مشرف لبلدهم فى كرة اليد على أرضهم ووسط جماهيرهم ، لتطرح تساؤلات كثيرة لدى الجماهير العاشقة للفتى الذهبى أحمد الأحمر نجم الزمالك.. وهل سيقود الفراعنة فى هذا الحدث الأكبر؟ فى ظل معاناته من إصابات وضحت عليه فى البطولة الأخيرة وسط بذل جهد كبير لتقديم أفضل مالديه لمنتخب بلاده خاصة أن الجماهير دائما تنتظر منه الكثير .

شهد المونديال الأخير تخطى أحمد الأحمر نجم منتحب مصر لكرة اليد رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق ومدرب المنتخب الحالى، بالوصول إلى الهدف رقم 222 فى لقاء مصر وقطر بكأس العالم بالدنمارك.

وكان الأحمر على بعد 6 أهداف من الوصول إلى الهداف التاريخى حسين زكى قبل البطولة، إلا أنه أحرز 5 أهداف فى لقاء السويد ثم 6 أهداف فى لقاء قطر، وهدفا آخر فى لقاء الأرجنتين ليتخطى حسين زكى الذى توقف رصيده عند 221 هدفا.