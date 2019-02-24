تركي آل الشيخ لـ"مجلس الأهلي": "أنصحكم بالالتزام بقرار اتحاد الكرة"

القاهرة- مصراوي:

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد ساعات قليلة من إعلان نادي بيراميدز عودة آل الشيخ لرئاسة النادي مجددًا، قائلاً: "أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم الأحد: "بما أنني رئيسكم الشرفي -الذي لم تقبل استقالته حتى الآن- أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي، أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة.. وشكرًا".

ونشر آل الشيخ صورة...