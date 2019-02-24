تركي آل الشيخ لـ"مجلس الأهلي": "أنصحكم بالالتزام بقرار اتحاد الكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد ساعات قليلة من إعلان نادي بيراميدز عودة آل الشيخ لرئاسة النادي مجددًا، قائلاً: "أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك" في الساعات الأولى من اليوم الأحد: "بما أنني رئيسكم الشرفي -الذي لم تقبل استقالته حتى الآن- أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي، أنصحكم عشان ماتقولوش تدخل دي مجرد نصيحة.. وشكرًا".

ونشر آل الشيخ صورة "سيلفي" تجمع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعلق قائلاً: "إن شاء الله إنكم هتتخذوا القرار الصح وتلعبوا يوم ٢٨ ماتش الكأس".

وكان بيراميدز أعلن في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

يذكر أن النادي الوليد هذا الموسم أعلن ظهر الجمعة انتقال ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر.

الأمر لم يلق قبولا لدى إدارة نادي الأهلي وأعلنت من خلال بيان رسمي رفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر.