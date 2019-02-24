محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 23 فبراير 2018، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الإسماعيلي والنادي الرياضي القسنطينى الدوري الإنجليزي أهداف مباراة توتنهام وبيرنلي الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. هاتريك لميسي في شباك إشبيلية.. والإسماعيلي يتعادل في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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