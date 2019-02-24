العين.. عليه

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" المقربة من نادي الاتحاد أن مدافع الفريق الكروي الأول زياد المولد لم يتوصل لاتفاق مع إدارة العميد الحالية على تجديد عقده مع النادي، ولا زالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل العقد الجديد.

وكشفت المصادر ذاتها أن المولد دخل الفترة «الحرة» مع نهاية العام الميلادي الماضي، والتي تكفل له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي.

وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من أندية المنطقتين الوسطى والغربية وضعت المولد ضمن أجندتها للتعاقد معه عقب نهاية عقده مع العميد الموسم الحالي.

على ذات الصعيد، طالبت الجماهير الاتحادية بحسم أمر تجديد عقد اللاعب قبل نهاية عقده، والتوقيع معه حاليا من أجل قطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصا وأنه أحد ركائز الفريق الأساسية ولا بد من المحافظة على مكتسبات النادي وعدم التفريط في النجوم كما حدث مع لاعبين سابقين، أصبحوا حاليا نجوما مؤثرة في أنديتهم المحلية.

من جانب آخر، استأنف الفريق الاتحادي تدريباته الفنية استعدادا لمباراة الديربي أمام الأهلي يوم الجمعة القادم، بعد الراحة التي منحت للاعبين أمس، وسيبدأ الجهاز الفني بتنفيذ مخططاته للمواجهة المرتقبة اليوم (الأحد) من خلال معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال الخميس الماضي، التي خسر العميد فيها بهدفين مقابل لا شيء. ويسعى الاتحاديون لتحقيق الفوز على المنافس التقليدي الأهلي وحصد أول انتصار على ملعب الجوهرة بجدة الموسم الحالي، والظفر بنقاط المباراة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق الاتحادي منذ انطلاقة الموسم الحالي.