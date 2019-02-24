مندش يقترب من الأهلي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أوكل لاعب فريق الفيصلي سلطان مندش مهمات إدارة أعماله للوكيل أحمد المزيني، إذ يهدف مندش للتركيز على المستطيل الأخضر في ما تبقى له من مباريات مع فريقه الفيصلي في دوري كأس الأمير

أوكل لاعب فريق الفيصلي سلطان مندش مهمات إدارة أعماله للوكيل أحمد المزيني، إذ يهدف مندش للتركيز على المستطيل الأخضر في ما تبقى له من مباريات مع فريقه الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن اللاعب تلقى عروضا عدة من أندية محلية، أبرزها النادي الأهلي، الذي يعتبر الأقرب من بين تلك العروض ليكون المحطة الاحترافية الرابعة لمندش في مسيرته الاحترافية بعد أن خاض تجارب سابقة مع ناديي الاتحاد، ونجران، وحاليا مع الفيصلي، إذ يفضل اللاعب التواجد في محافظة جدة إلى جانب أسرته. وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة حيال الوجهة الاحترافية لمندش بشكل رسمي.

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