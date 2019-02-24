شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يخطف أسبريلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدا احترافيا مع اللاعب الكولمبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، وذلك ابتداءً من الموسم القادم، يأتي ذلك ضمن الخطوات الفعلية للإدارة الشبابية في تحقيق الاستقرار الفني للفريق الكروي الأول، وتجهيز فريق قادر على المنافسة على البطولات في الموسم القادم. بدوره تمنى رئيس النادي خالد البلطان للاعب دانيلو أسبريلا التوفيق في مشواره القادم مع الفريق الشبابي، وأن تكون مسيرته حافلة بالنجاحات والإنجازات بإذن الله.

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدا احترافيا مع اللاعب الكولمبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، وذلك ابتداءً من الموسم القادم، يأتي ذلك ضمن الخطوات الفعلية للإدارة الشبابية في تحقيق الاستقرار الفني للفريق الكروي الأول، وتجهيز فريق قادر على المنافسة على البطولات في الموسم القادم. بدوره تمنى رئيس النادي خالد البلطان للاعب دانيلو أسبريلا التوفيق في مشواره القادم مع الفريق الشبابي، وأن تكون مسيرته حافلة بالنجاحات والإنجازات بإذن الله.

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