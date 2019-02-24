شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 11 لاعبة مصرية لدور الـ32 ببطولة العالم للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت سيدات الإسكواش تفوقًا كبيرا فى اليوم الأول بمنافسات بطولة العالم للإسكواش، بعد تأهل 11 لاعبة إلى دور الـ32 من البطولة التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال والسيدات.

وكانت خمس لاعبات قد تأهلن مسبقا من بين 16 لاعبة مصرية تشاركن بالبطولة وهن: رنيم الوليلي، سلمى هاني، نور الطيب، زينة مكاوى وروان العربى، قبل أن تلق بهن اللاعبات التاليات:

نور الشربينى المصنفة الثانية عالميا، والتى تغلبت على منافستها لى لى تايلور بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11-9 .

وفازت نوران جوهر المصنفة الثامنة على منافستها المصرية منة حامد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-6, 11-4, 11-1 .

فيما فازت يثرب عادل على منافستها إينورا فيلارد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرق 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-8, 11-5 .

وتأهلت ميار هانى عقب تغلبها على منافستها هو تزى لوك بثلاثة أشواط لشوط فى مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 12-14, 11-7, 11-7 .

كما تغلبت نادين شاهين على منافستها لو وى ويرن بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-7, 11-4, 11-8 .

وتغلبت هانيا الحمامى على منافستها لى كا ياى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-4, 11-5, 11-4 .

وودعت ندى عباس البطولة عقب خسارتها أمام منافستها ليو تسز لينج بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 7-11, 12-10, 11-8.

كما خسرت منة ناصر أمام منافستها نيكول ديفيد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-6, 11-3 .

وخسرت هبه التركى أمام منافستها جويل كينج بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-9, 11-6 .

وودعت مريم متولى البطولة عقب هزيمتها أمام كريستين نان بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 13-11.