رياضة | تعليق ناري من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة يصدر قرارات وليس بيانات بخصوص أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال أبو ريدة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لايوجد أزمة بين اتحاد الكرة والاهلي بسبب لقاء بيراميدز".

وأكمل: "لا اعتقد حدوث ازمة بسبب موعد لقاء الاهلي وبيراميدز، فنحن لم نصل لهذه السطحية بعد".

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم للتأكيد على رفضه استبدال مبارياته من مسابقة الدوري إلى الكأس.

ويتضمن خطاب مجلس الأهلي والذي سيتم إرساله اليوم، أن الاتحاد المصري لا يتبع نظامًا عادلًا مع جميع الأندية المسؤول عنها.

ويشير الخطاب إلى أنه يتم إجبار الأهلي على خوض مباراة كل ثلاثة أيام من أجل لعب لقاءاته المؤجلة فيما هناك فرق تلعب كل أسبوع مباراة وحيدة.

كما يحمل خطاب القلعة الحمراء، سؤالًا لمسؤولي الجبلاية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة قال أن التعديلات التي تم إجراؤها على جدول الدورى تأتي من منطلق تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في الدوري وليس لمجاملة نادي معين، فهل الزمالك طرف منافس بل وعلى قمة الدورى، كيف يواجه الأهلي في 30 مارس والزمالك لم يخوض مباراة أمام الإسماعيلي حتى الآن.

وأفاد مسؤولو القلعة الحمراء، أن الأهلي يواجه الجونة مساء غدٍ للمرة الثانية في الدوري، والإسماعيلي لم يخوض مباراة أمامه منذ الدور الأول، فهل هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها".

واختتم الخطاب أن الجبلاية، طالبت أن تكون باقي مباريات الكأس دون حضور الجمهور، بالرغم من خوض مباريات دور الـ 32 بجمهور، فهل هذا منطقي ولمصلحة من يتم حرمان الأندية الشعبية من جماهيرها.