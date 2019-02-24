رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني يوم الأحد 24/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني يوم الأحد 24/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع ليفانتي يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

وستقام مباراة ريال مدريد مع ليفانتي على ملتب سيوداد دي فالنسيا يوم الأحد وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون مباراة ليفانتي مع ريال مدريد في الليجا الإسبانية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة بينما يتواجد نادي ليفانتي بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة لقاء ريال مدريد مع ليفانتي بالجولة 25 من الدوري الاسباني عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.