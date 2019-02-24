رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مضيفه الجونة في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-