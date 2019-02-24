رياضة | فلافيو يجيب.. هل يستعين بأصدقائه المصريين لتحليل الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو يجيب.. هل يستعين بأصدقائه المصريين لتحليل الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمادو فلافيو مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي عن مواجهة نادي الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال فلافيو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الضغوط على الزمالك ستكون أكبر لأنه سيخوض المباراة أمام جمهوره وعلى ملعبه، المنافس يسعى للفوز وفريقنا ايضًا يسعى للفوز، أي فريقين في مثل هذه المباريات يكون هدفهم الفوز".



متابعًا "فريق الزمالك قوي وفي المركز الأول بالدوري المصري ولديه لاعبين مميزين بخبرات كبيرة، سندرس نقاط الضعف في الفريق".



وأختتم المهاجم الأنجولي تصريحاته حول الاستعانة بأصدقائه في مصر لتحليل نادي الزمالك قبل اللقاء قائلًا "في كرة القدم حاليًا لا وجود لمثل هذا الأمر، لا نحتاج للحديث مع أي منافس محلي لتحليل المنافس، هناك مواقع وانترنت تستطيع الوصول منها لأي معلومة عن المنافسين".