رياضة | علاء نبيل : مباراة الأهلي وبيراميدز لن تقام في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء نبيل : مباراة الأهلي وبيراميدز لن تقام في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب، أن مباراة الأهلي وبيراميدز بمسابقة كأس مصر لن تقام في موعدها والمحدد لها 28 فبراير.

وقال نبيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: لا اعتقد ان المباراة سوف تقام في موعدها، وفي النهاية سيعود الامر لاتحاد الكرة، فهوالمسؤول ويجب عليه ايجاد حل لتلك الازمة.