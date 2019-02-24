شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي إلى الدور الثاني لبطولة العالم للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعب مروان الشوربجى للدور الثانى لبطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاجو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس المقبل. جاء تأهل مروان الشوربجى المصنف الثامن بعد تغلبه على ماثيو كاستاجنيه الفرنسى بثلاثة أشواط دون رد، السبت، بنتيجة 11-9، 15-13، 11-3 في مباراة استغرقت 44 دقيقة.

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