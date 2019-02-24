الشلهوب عن مواجهة الاتحاد: انتهى الشوط الأول بالرياض ولازال هناك شوط ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي عن سعادته بالتواجد في مصر ضمن بعثة فريق الهلال التي وصلت الى الإسكندرية.

ووصلت بعثة فريق الهلال السعودى مساء اليوم الي مطار برج العرب علي متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في اياب دور الثمانية للبطولة العربية حيث تقام المباراة بعد غد الاثنين علي ملعب ستاد برج العرب.

وقال الشلهوب ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم ـ إن حسن الاستقبال وكرم الضيافة ليس غريب علي أهل مصر ، فهذه ليست المرة الأولى التى أحضر فيها الي مصر " ، مشيرا الي أن آخر مرة جاء فيها كانت خلال مواجهة الأهلي وأتليتكو مدريد.

وعن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ، قال الشلهوب " انتهى الشوط الأول في الرياض ولازال هناك شوط ثان في برج العرب " ، مؤكدا صعوبة المباراة خاصة وأنها علي ملعب الاتحاد السكندري ووسط جماهيره.