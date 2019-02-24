شاهد.. وصول بعثة الهلال السعودي إلى الإسكندرية

لاعبو الهلال السعودي كتبت: سارة جاب الله وصول بعثة الفريق إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الإثنين القادم والموافق 25 من فبراير الجاري وذلك في إطار مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. كأس زايد للأندية الأبطال. وقرر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش إراحة الثنائي؛ علي آل بليهي وأندريه كاريلو واستبعادهم من بعثة الفريق الأول التي اتجهت إلى الإسكندرية. وحقق نادي الهلال فوزاً كبيراً على الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب بين الطرفين بنتيجة 3-0 “إدواردو هدف وهدفين للفرنسي جوميز” في اللقاء الذي أقيم على محيط الرعب.

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