رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 24/2/2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي ستشهد مباراة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والمعلقين: