رياضة | تركي آل الشيخ للأهلي: بإنتظاركم يوم 28 .. والزمالك يعلق: كلم الحاج (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ للأهلي: بإنتظاركم يوم 28 .. والزمالك يعلق: كلم الحاج (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم من رفض الأهلي خوض مباراته ضد بيراميدز في كأس مصر والمحدد لها 28 فبراير الجاري.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة البيان الذي نشره نادي بيراميدز وجاء فيه: " بإنتظاركم يوم 28 في الملعب .. ما تتأخروش علينا"، وتعليق الحساب الرسمي لنادي الزمالك على البيان بصورة ساخرة للفنان كريم عبد العزيز من فيلم "الباشا تلميذ".