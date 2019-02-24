رياضة | فلافيو يعلق على إهدار "أزارو" للفرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو يعلق على إهدار "أزارو" للفرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمادو فلافيو نجم الأهلي السابق عن العمل مرة أخرى داخل النادي في الفترة المقبلة وعن وليد أزارو مهاجم الفريق.



وقال فلافيو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ""لم يتحدث معي أحد لعرض منصب علي في النادي الأهلي، ولكنني أتمنى أن أتلقى هذا العرض في القريب العاجل".



متابعًا "وليد أزارو لاعب ممتاز وجيد في مركز المهاجم الصريح، يجب ان يكون هناك صبر على اللاعبين".



وأضاف الأنجولي "الأهلي نادي كبير، ومطلوب من المهاجم ان يسجل أهداف أكثر ويساعد على تحقيق الفوز، أزارو مهاجم مميز".